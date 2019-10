La Donna Imprenditrice: incontro gratuito

Il giorno 29 ottobre alle ore 10 a Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza, si terrà un evento gratuito dedicato alla donna imprenditrice, e organizzato da due consulenti finanziarie, Oriana Guidotti e Paola Benvenuto di Deutsche Bank Financial Advisors, e sponsorizzato da Zurich.

L'argomento verrà affrontato da diversi punti di vista: al mattino interverrà l'Avv. Alessandro Gallo (Value & Strategies) esperto in pianificazione patrimoniale, mentre nel pomeriggio parlerà Anna Marras di Edac-Osm Partner esperta in sviluppo e gestione delle risorse umane.

Questo incontro, darà la possibilità di affrontare alcuni tra i più delicati temi aziendali da diverse sfaccettature, quella più razionale e quella emotiva.

