La Kseij Dance Company al teatro Govi di Genova

Per la stagione danza 2017\18 del Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova, sabato 17 marzo 2018 la

Kseij Dance Company presenta in Prima Assoluta Humus Humanus di Simone Repele e Waterfalls di Alekseij Canepa,

Humus Humanus

Humus umano: è cosi che Lacan definisce la difficoltà di trasmissione di desiderio e cultura da una generazione all’altra.

Un concetto estremamente attuale, alimentato da un periodo colpito da un susseguirsi incessante di crisi e guerre sia economiche che religiose. Ogni essere umano cresce con un’educazione culturale e religiosa all’ interno di una società,ragiona in base al proprio vissuto e reagisce di conseguenza.A volte l’istinto prevale sulla ragione e prende il sopravvento.

Alcuni soggetti accomunati da religione e culture simili, si ritroveranno a confrontarsi per la prima volta ad armi pari.

Daranno sfogo alle loro opinioni personali represse e alle idee contrastanti.

In primo piano la supremazia dell’ uomo, ma anche la dominanza della donna su un’altra donna, incentrata sulla manipolazione di quest’ultima.

Un ultimo confronto, termina con il distacco di un individuo dal gruppo, se il disaccordo sia reso pubblico oppure no, non ci è dato scoprirlo. Il distogliersi da ideali e opinioni comuni a volte può rendere l individuo inizialmente debole,dovrà combattere a lungo per rimanere in piedi e dare voce al suo pensiero.

Waterfalls

Lo spettacolo "Waterfalls", creato da Alekseij Canepa, ha l'intendo di rappresentare l'acqua come metafora della vita, dell’esistenza.

L'acqua è l’elemento che dona e mantiene la vita, simbolo di purificazione, di spiritualità e di rinascita. La nostra vita, come un fiume, scorre avanti senza sosta con diversi ostacoli, uno tra questi la caduta nel vuoto, la cascata.

Una cascata dove tutti i tuoi sentimenti sono in discesa libera, incontrollabili.

Un crollo che varia da persona a persona, da cascata a cascata, un crollo dove si cerca impotenti di risalire da dove si è caduti. Ormai si è atterrati, in modo doloroso, a terra. Questo arrivo, però, porterà con sè nuove forze, nuove speranze e nuovi emozioni: una rinascita.

Riiniziando così il nostro percorso di vita, come l'acqua che avanza armoniosa dopo la cascata, lasciando scorrere tutto ciò che è passato. "Waterfalls" è tutto ciò: forza, fagilità ed armonia.

Produzione: Studio Danza Alla Poilova. Danzatori: Sara Ferrera,Sara Gualtieri,Chiara Ramone,Sindi Stana,Giorgia Ponticello,Alice Vancheri