Poême électronique terza edizione al Kowalski

Anno nuovo e rinnovata stagione di Poême Électronique, la Rassegna di poesia e musica elettronica ispirata a un brano musicale di 8 minuti del compositore Edgard Varèse, scritto per il Philips Pavilion alla Fiera mondiale di Bruxelles del 1958. Vi accompagneremo in questa fiammante terza edizione con una ricca selezione poetica/musicale e la stessa voglia di sperimentare che ci ha contraddistinto fin dagli inizi. In questa terza edizione ospiteremo gli autori: Silvia Rosa, Salvatore Sblando, Alessandro Brusa, Sonia Caporossi, Stefania Di Lino, Lucianna Argentino, Enzo Lomanno e una piccola sopresa con un appuntamento speciale OFF a Roma di cui presto sveleremo tutti i dettagli.



La parola incontra la sperimentazione musicale in un connubio di vibrazioni vocali e strumentali. Il poeta si fa veggente nella pratica della lettura ad alta voce, perché, come ci ricorda Leo Ferré, "Alla scuola della poesia non si impara: CI SI BATTE!".



Scaldiamo i motori, affiliamo i microfoni e gli oscillatori per questa cromata edizione! Ci vediamo Domenica 11 Febbraio, alle ore 19.00, per il primo e atteso appuntamento con Silvia Rosa (reading) e Maurizio Mongiovì (sound).

Gallery