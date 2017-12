Kizomba e consolle latina al Cezanne

Venerdì 29 dicembre 2017, dalle ore 20.30, al Cezanne Disco Club di Genova (via Cecchi 7 rosso, tel. 010.54.16.07, sito www.cezannedisco.it) serata unica con la notte latina, una grande festa su ritmi sfrenati e tanto divertimento.

Sarà presente come ospite il ballerino Raul Hernandez che condurrà uno stage di kizomba a partire dalle 21.00; a seguire animazione in pista con la ASD Total Dance. Alla consolle toccherà a DJ Monica Barilati La Rubia. Cena a buffet compresa nel costo della prima consumazione a 12 euro.

Per prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.