Weekend al Kitchen con Aku Trio e Yardarosa

Kitchen Genova - il locale in via San Donato - è musica dal vivo ogni weekend. Ecco il programma di questo fine settimana:



Venerdì 26 ottobre

Aku Trio - Alessandro Conti

Aku è una formazione composta da Alessandro Conti (Voce e chitarra acustica) e Andrea Anzaldi (Voce, basso acustico, percussioni), che ripropone in chiave acustica i grandi successi della musica pop e rock internazionale.

Sabato 27 Ottobre

Yardarosa

Gli Yardarosa sono un duo acustico, formato da Dario Mason (chitarra e voce) e Sara Traverso (voce). Nati nel Giugno del 2014, portano avanti uno spettacolo composto da un repertorio di oltre 100 brani che racchiude le più grandi Hits ballabili dagli anni '50 ad oggi, con un particolare occhio (anzi, orecchio) di riguardo verso quei brani che molto spesso avete ballato nei locali e nelle discoteche ma difficilmente avete sentito eseguiti Live, senza paletti di alcun tipo sul genere musicale. Che sia rock, pop, dance, reggae o hip hop, l'obiettivo è uno solo: far divertire, ballare e cantare.