Kids Parade: i bambini in maschera invadono il centro

Mercoledì 31 ottobre dalle 15 alle 19 via San Vincenzo si popola di piccoli mostri, fantasmi e streghe in occasione della Kids Parade, la sfilata dei bambini mascherati per Halloween.

L'evento, gratuito, è organizzato nell'ambito del Monster Festival.

Non ci sarà solo la sfilata, ma anche diverse attrazioni: giocolieri, trampolieri, maghi e musica, distribuzione gratuita di mascherine a tema "Monster" e caramelle per tutti i bambini della Kids Parade.