Kessy e Mely, star di musical.ly, incontrano i fan alla Feltrinelli

Kessy e Mely, gemelle, hanno 16 anni. Di origini peruviane, sono nate a Milano, dove vivono e girano i video di musical.ly che le hanno rese famose (con oltre 830 mila fan). Sabato 16 giugno alle 15 saranno alla Feltrinelli di Genova per presentare il loro libro "Un ragazzo tra noi", edito da Fabbri, per incontrare i fan e firmare autografi.

La trama: Luna e Sol, gemelle, sono allo stesso tempo uguali e diversissime. Entrambe con la carnagione olivastra, lunghi capelli scuri, occhi leggermente a mandorla, hanno l’una un carattere estroverso ed esuberante, l’altra timido e riservato. Ed è forse questo equilibrio perfetto che le ha rese inseparabili. Ma quando Luna perde completamente la testa per un nuovo e misterioso studente arrivato a metà anno, il loro rapporto rischia di rovinarsi irrimediabilmente. E se invece anche per Sol fosse l’occasione giusta per trovare l’amore e imparare ad affrontare la vita con più spensieratezza? Tra esilaranti video di musical.ly, perfide compagne di classe, tornei scolastici, liti furibonde e prime cotte, Sol e Luna impareranno una lezione importante: nemmeno il ragazzo più carino della scuola può spezzare il legame che le unisce… o forse sì?