I Kasabian in concerto a Genova

Giovedì 19 luglio 2018, all'Arena del Mare del Porto Antico, arrivano per la prima volta nella Superba i Kasabian, che faranno ballare i genovesi sulla loro scaletta con i successi di sempre (e non solo).

Il concerto, organizzato da DuemilaGrandiEventi e Indipendente Concerti, inizia alle ore 21,30. Posto unico: 35 euro (più diritti di prevendita).

I Kasabian, una delle band inglesi più amate di tutti i tempi, capitanata da Serge Pizzorno e Tom Meighan, dopo lo straordinario show di novembre al Mediolanum Forum di Milano, e dopo aver calcato tutti i più prestigiosi palchi internazionali ed essere stati headliner di alcuni dei festival più importanti d’Europa, tornano in Italia per 5 imperdibili date estive.

«Ho deciso di dare a me stesso sei settimane per scrivere un album come si usava fare in passato, che fosse veramente ispirato. Volevo essere sicuro che non ci fosse niente di più, di modo che le canzoni potessero diventare dei classici. Nessun autocompiacimento, niente fronzoli. Ho sentito Berry Gordy (famoso produttore e autore, fondatore della Motown) dire che se un pezzo non ti arriva nelle prime 4 battute allora è finita, così mi sono buttato a lavorare con questa classica attitudine old-school di scrittura». Così Serge Pizzorno ha commentato l’ultimo album ‘Crying Out Loud’, subito certificato disco d’oro in UK.

‘You’re In Love With A Psycho’, primo singolo estratto dall’album, è stata una delle hit radiofoniche dell’anno, totalizzando più di 8 milioni di views su Youtube e più di 23 milioni di ascolti su Spotify.