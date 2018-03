Musica: Joy as a Toy al circolo Arci Orchidea

Domenica 1 aprile 2018 arriva al circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure Joy a as a Toy, pop psichedelico direttamente dal Belgio.

Jean-Philippe De Gheest (batterista, che lavora con Mark Lanegan) e Gilles Mortio (bassista e cantante) sono stati raggiunti negli ultimi mesi da David Picard (tastiere) e Lola Bonfanti (tastiere e voce).

I quattro hanno dimostrato la loro eccezionale bravura nell'universo jazz, dove improvvisazione e libertà di espressione tende a prevalere. I due album registrati e pubblicati con la Cheap Satanism Records ('Valparaiso' nel 2010 e 'Dead As A Dodo' nel 2012 con un repertorio liberamente ispirato alle colonne sonore dei film horror) hanno aperto le porte alle orecchie che adorano sia il punk di David Byrne (Talking Heads), l'irriverenza ribelle di Deerhoof o gli euforici Stereolab. Ispirato ai film fantasy e galvanizzato da melodie esotiche, Joy as a Toy rinnova il rock n 'roll con una preferenza per l'avventura e percorsi alternativi.

Con il loro terzo album "Mourning Mountains" la band trasforma la sua musica virtuosa in qualcosa di più melodico, accessibile alle orecchie di tutti i curiosi. Otto tracce luccicanti che professano gioiosamente e armoniosamente la giocosità di un quartetto la cui apparente casualità è la squisita ciliegina sulla cima di un'architettura pop precisa, raffinata e padroneggiata.

L'ingresso al concerto costa 8 euro.

Chi fosse sprovvisto di tessera ARCI può tesserarsi all'ingresso al costo di euro 10, under 18 euro 5. La tessera è valevole su tutto il circuito nazionale ARCI (per le convenzioni visitare il sito www.arci.it oppure www.arciliguria.it).