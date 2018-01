La Plastic Onion Band si esibirà sabato 20 gennaio alle ore 21 presso il teatro Govi di Bolzaneto in "Imagine if...", tributo a John Lennon.

"Imagine if" vuol dire "immagina se": il pubblico dovrà immaginare se in quel tragico 8 dicembre 1980 John Lennon non avesse perso la vita brutalmente assassinato da uno squilibrato. Se avesse portato avanti il progetto di un'imminente tour mondiale.

Questo spettacolo, parte proprio da questo immaginario tour, nel quale ogni canzone è testo e pretesto per parlare di John con le parole di John.

Le canzoni infatti sono introdotte dalle sue poesie, testi teatrali e letterari, perle di nonsense, surrealismo e umorismo,interpretate da Andrea Benfante e Anna Giarrocco che tracceranno attraverso queste anche gli episodi più salienti della vita dell'ex-Beatle. Tra una canzone e l'altra, canzoni eseguite dal vivo dai Plastic Onion Band, cercheremo di addentrarci, grazie al gioco del teatro dove tutto è possibile, nel ricchissimo universo immaginifico dell'artista. Questo suo commuovente testamento musicale e letterario, viene interpretato dagli attori e dalla band per essere restituito al pubblico in tutta la sua portata ma mai dimenticando il lato umoristico, divertente e tagliente, che è sempre stata la caratteristica principale di John.

Prezzo del biglietto: 15 euro.