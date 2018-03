Joan Thiele al Crazy Bull

Sabato 24 marzo 2018, al Crazy Bull (Via E. Degola 4 – Genova Sampierdarena) torna l’appuntamento con BangArang!, la rassegna musicale, che vedrà esibirsi sul palco di Sampierdarena diversi artisti del panorama della musica emergente italiana, targata GOA-BOA in attesa del programma della prossima estate al Porto Antico.

In questa serata alle 21.30 sarà la volta di Joan Thiele, giovane artista di origini colombiane la cui esibizione era stata rimandata a novembre. L'artista mixa nel suo sound diversi timbri e generi e nel suo spettacolo suonerà diversi strumenti, spazierà tra le vocalità del soul e presenterà alcuni brani del nuovo album in uscita a gennaio, anticipato a agosto dal singolo Armenia. Il brano è stato scritto e composto in inglese e prodotto insieme agli Etna, band di musicisti siciliani che l'ha accompagnata sin dagli esordi. Opening act affidato a il Gentiluomo e Pandango.

Apertura porte ore 20, i biglietti, al costo di 10 € più diritti di prevendita sono acquistabili al GOA Box di Piazza Pollaiuoli 66 R.

Info: www.goaboa.it