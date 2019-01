Venerdì live night: Jimmy Smith Tribute

James Oscar "Jimmy" Smith, soprannominato The Incredible Jimmy Smith è stato un organista statunitense le cui esibizioni con l'organo elettrico Hammond B3 resero popolare questo strumento. Smith fu influenzato in egual misura sia dal gospel che dal blues. La sua prima apparizione di rilievo fu negli anni cinquanta, quando le sue canzoni divennero popolari nei jukebox. Negli anni sessanta e settanta fu di seminale importanza nella nascita dello stile jazzistico chiamato funk o soul jazz.

Mentre l'organo elettrico venne usato nel jazz da Fats Waller e Count Basie, il virtuosismo di Jimmy Smith nell'improvvisazione sull'Hammond aiutò a rendere popolare l'organo elettrofonico come uno strumento jazz e blues. Nelle ballad suonava le linee di basso con la pedaliera mentre per i tempi più veloci suonava la linea di walking bass nel manuale inferiore ed usava i pedali per enfatizzare l'attacco di alcune note (tapping), sicché ciò emulava l'attacco ed il suono di un contrabbasso.

Quest'ultima tecnica è il vero marchio di fabbrica di Jimmy Smith, che ne fu ideatore e pioniere assoluto.

Alessandro Casaleggio - Chitarra, Voce

Alessandro Muda - Organo Hammond

Maurizio Borgia - Batteria

Gallery