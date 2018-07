Jerry Calà: una vita da libidine concert show

"Una vita da libidine" - spettacolo in programma sabato 14 luglio dalle 22 al Covo di Nord Est - ripercorre le più formidabili canzoni dagli anni '70 ad oggi. Ad interpretarle, Jerry Calà, tra una gag e l'altra, facendo divertire tutto il pubblico presente.

Il concert-show è interamente cantato e suonato dal vivo, con enorme successo in Italia. Prodotto da The Best Organization.