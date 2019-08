Jeffery Deaver a Genova: il papà di Lincoln Rhyme alla Feltrinelli

Era il 1997 quando nelle librerie di tutto il mondo arrivava “Il collezionista di ossa”, primo libro della saga che ha per protagonista il criminologo forense Lincoln Rhyme e la detective Amelia Sachs. Aa distanza di 22 anni Jeffery Deaver è diventato uno degli scrittori di thriller più prolifici e letti del mondo, un autore da milioni di copie, che a settembre passerà anche a Genova per presentare il suo nuovo libro, “Il gioco del mai”.

Il romanzo arriva in libreria il 3 settembre, e mercoledì 11 lo scrittore statunitense sarà ospite alla Feltrinelli di via Ceccardi per un incontro con i fan. Questa volta non sono Lincoln e l’amata Amelia al centro del racconto, ma un nuovo protagonista, Colter Shaw, un detective privato specializzato nella ricerca di persone scomparse che si mette sulla tracce di una studentessa scomparsa nei torbidi meandri ipertecnologici della Silicon Valley.

Deaver, 69 anni, ha all’attivo oltre 30 libri, la metà dei quali dedicati al criminologo costretto su sedia a rotelle e alla sua collega-compagna (dal primo fu tratto un film con Denzel Washington e Angelina Jolie). Tra gli altri personaggi nati dalla sua penna, l’ex regista caduto in disgrazia John Pellam e la detective Kathryn Dance, esperta di cinesica. Prima di Genova, lo scrittore farà tappa a Mantova, Verona, Bassano del Grappa, Gallarate, Novara e Milano.