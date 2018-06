Il Jameson Street tour porta a Genova i musicisti di strada più virtuosi d'Italia

Venerdì 29 e sabato 30 giugno 2018 a Genova sbarcano i musicisti di strada “targati” Jameson Street, il progetto del whiskey irlandese che promuove i busker, uomini e donne che hanno scelto la strada come palcoscenico per esibirsi e seguire la propria passione. Artisti che vivono quotidianamente le sfide e le gioie “Sine Metu”, senza paura.

Due gli appuntamenti importanti che vedono Genova protagonista.

Il primo, il 29 giugno dalle 19:00 alle 23:00, i Luke e The Lion, si esibiranno a "La Piazza 32" in Piazza Henry Dunant, 32. I Luke e The Lion è un gruppo composto da 4 amici e 2 musicisti cresciuto nei vicoli genovesi. Insieme scrivono e arrangiano brani che vanno dal genere country al pop. Con il tempo i Luke e The Lion hanno riscosso sempre più successo fino ad arrivare a riempire intere piazze e fiancheggiare alcuni dei più importanti artisti internazionali.

La seconda data da appuntare sul calendario è sabato 30 giugno, allo "Scassa diavoli" in via Cesarea 45/r, sempre dalle 19:00 alle 23:00. Questa volta a esibirsi sarà Lucilla e la Vie on Road. Un gruppo di quattro ragazzi che suona prevalentemente nelle strade di Genova, il cui genere va dal classic rock al blues, soul e folk, passando per le canzoni d’autore a volte jazzate, a qualche elegante melodia pop.

Per ascoltare queste bellissime voci, non resta che recarvi alle serate Jameson.

Jameson Irish Whiskey annuncia anche l’album Jameson Street Sound che sarà disponibile in vinile questa estate. 8 artisti che si sono esibiti alle notti musicali di Jameson Street da Torino a Palermo, da Roma a Genova saranno pubblicati nella prima compilation interamente dedicata allo spirito nomade dei giovani cantautori e musicisti italiani. Il vinile è stato sviluppato in collaborazione con Dischi Sotterranei, una giovane realtà discografica padovana da sempre attiva nella promozione di artisti indipendenti.