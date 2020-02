I Jackson live al MOG

Sabato 15 gennaio ore 21.30 i Jackson arrivano live al MOG. Ingresso libero e gratuito.

Arriva al Mog uno spettacolo unico, che sta menzionando tutta Europa. I Jackson Live portano in Italia e all'estero uno spettacolo curato in ogni minimo dettaglio, per regalare ai fans e al pubblico momenti di grande emozione ed energia percepibili solo ai concerti di Michael, che purtroppo non si potranno mai più vedere e vivere.

Tutto questo fa dei Jackson Live una tra le top tribute band più richieste del momento. Un omaggio all'artista più grande e popolare di tutti i tempi.

Un progetto nato nel 2009, formato da musicisti professionisti e di grande esperienza, da ballerini professionisti scrupolosamente selezionati dopo una lunghissima serie di provini, nonché dal giovane e talentoso Andrea Imparato, vero e proprio Impersonator di Michael Jackson.