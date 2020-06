Festival Sea Stories: da Federico Sirianni a Frankenstein, da Silent Book a "Il Bar sotto il Mare"

Nello spazio unico e inimitabile dell'Isola delle Chiatte al Porto Antico, si svolge anche quest’anno il quarto Festival Sea Stories, evento nato e cresciuto proprio sull’Isola delle Chiatte come nuova idea artistica degli attori e registi Igor Chierici e Luca Cicolella, in grado di unire trasversalmente un pubblico di famiglie e non.

Sabato 1° agosto il cantautore genovese Federico Sirianni presenta in anteprima assoluta il suo nuovo concept album Maqroll con un inedito spettacolo di narrazione e canzoni ispirato alle avventure del celebre gabbiere raccontate nei romanzi dello scrittore colombiano Alvaro Mutis.

Sabato 8 agosto approda per la prima volta all' Isola delle Chiatte Silent Book, dopo il fortunato esordio genovese dello scorso dicembre: è una nuova e molto apprezzata iniziativa che accoglie lettori e appassionati delle lettura coinvolgendoli in un’esperienza totalizzante ed esclusiva basata, in questo caso, sui libri di mare preferiti.

Dopo un primo momento conoscitivo, i partecipanti – sia quelli presenti fisicamente sia quelli connessi online – si dedicheranno individualmente alla lettura del proprio romanzo preferito accompagnanti solo dal delicato rollio delle chiatte e del suono del mare, per poi passare alla fase comune della condivisione delle singole esperienze, interagendo con commenti, domande e riflessioni sui romanzi scelti da ciascuno.

Dal 21 al 25 agosto, invece, ogni sera verranno abbinati due spettacoli distinti: alle ore 19.00 Luca Cicolella porta in scena Il bar sotto il mare il divertentissimo romanzo di Stefano Benni i cui personaggi bizzarri ed esilaranti verranno presentati con l’accompagnamento di musiche originali e del suono del mare.

A seguire, a partire dalle ore 21.30, Igor Chierici presenta Frankenstein, la storia di Mary Shelley, l’autrice del romanzo gotico per eccellenza. Scritto e adattato appositamente per la scena da Igor Chierici, lo spettacolo, anche in diretta streaming, racconta il viaggio in mare da Genova a Londra della scrittrice che all'età di 25 anni ritorna a casa dopo un lungo soggiorno in Italia che ha cambiato la sua vita, suoni gotici e illusioni sceniche immergeranno gli spettatori nel racconto avvincente di una donna pervasa dai mostri e dai fantasmi della sua esistenza.