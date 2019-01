"L’irresistibile fascino dell’esotico, tra opere d’arte e profumo di tè": l'incontro alla Wolfsoniana

Domenica 3 febbraio 2019 alle ore 15.00 alla Wolfsoniana (Genova, Musei di Nervi), il Dipartimento Scientifico della Cooperativa Solidarietà e Lavoro propone un evento culturale dal titolo “L’irresistibile fascino dell’esotico. Tra opere d’arte e profumo di tè”, una speciale visita accompagnata alle collezioni della Wolfsoniana, seguita dalla degustazione di tè provenienti da diverse parti del mondo.

Il percorso, guidato da uno storico dell’arte, si snoderà attraverso gli arredi, le grafiche e le ceramiche di gusto esotico esposti alla Wolfsoniana. L’approfondimento si focalizzerà sul gusto occidentale per le culture lontane, nato nel corso del Settecento e diffusosi in particolare nel secolo successivo. Si trattava di un interesse che non nasceva da preoccupazioni filologiche, ma che piuttosto con disinvoltura interpretava, avvicinava e mescolava culture diverse, spesso anche molto lontane tra loro nello spazio e nel tempo. L’ampia gamma di oggetti artistici che questa tendenza produce sono emblematici dell’idea che gli europei e gli statunitensi avevano delle culture extraeuropee, mondi e stili di vita favolosi, affascinanti, remoti, una realtà parallela rispetto alla cultura occidentale, borghese e positivista. Il consumo del tè, importato in Europa dalla fine del Seicento, si diffuse in Occidente nel corso del Settecento e soprattutto nell’Ottocento, quando la bevanda esotica divenne una vera e propria moda alimentare presso le classi agiate del Vecchio Continente.

La visita sarà arricchita da approfondimenti sulle varie tipologie di tè a cura dell’esperto Lorenzo Radaelli dell’azienda genovese M. Franco Ravano S.r.l. e, al termine del percorso, sarà possibile degustare tè orientali e africani.

Info e prenotazioni: biglietteriawolfsoniana@comune.genova.it - tel. 0103231329

