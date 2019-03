iPop80s in concerto

La nota band ligure di British Pop anni 80, gli iPop80S, si esibisce nuovamente a Genova, in centro, in una serata coinvolgente. Un live in cui il pubblico potrà cantare e ballare sulle note di celebri successi. Gli iPop80S sono ormai noti da diversi anni a Genova, in Liguria e fuori, per le loro serate spesso seguite dal djset a tema BritPop80 in cui il pubblico si entusiasma per ore.

Il successo di pubblico è ormai noto e consolidato così come il divertimento di chi partecipa ai loro eventi.

L’accesso in Galleria San Giorgio, luogo dell’evento, è possibile sia da via Brigata Liguria che da via Granello a pochi metri da piazza della Vittoria.

