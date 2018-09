Iolanda Sweets, la regina degli "slime", incontra i fan alla Mondadori

Il 13 ottobre, presso il Mondadori Bookstore di via XX Settembre, arriva Iolanda Sweets.

Iolanda è una youtuber diventata molto famosa soprattutto tra i giovanissimi grazie ai suoi video in cui spiega come fabbricare "slime" fatti in casa.

E dunque tornano di moda queste sostanze gelatinose con cui giocare o da usare come antistress (molto in voga negli anni '70-'80). Lo slime originale è costituito principalmente da gomma di guar, una sostanza abbastanza liquida da poter colare, ma abbastanza viscosa da poter aderire a superfici ed essere raccolta e riposta nel contenitore dopo l'uso.

Iolanda, nei suoi video, spiega come realizzare slime con tantissimi ingredienti e di tutti i colori, seguendo anche le ricette suggerite dagli utenti.

Il 13 ottobre, a Genova, Iolanda presenterà il suo libro "Magic you, il laboratorio segreto".