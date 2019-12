"Io sono il mio lavoro": alla Corte la storia di un vignaiolo ligure

Dal 6 al 15 dicembe 2019 al Teatro Duse arriva "Io sono il io lavoro - Storia di un vignaiolo ligure" di Pino Petruzzelli: la pièce è una poetica riflessione sul valore etico del lavoro: un omaggio all’operosa tenacia dei vignaioli, alla pazienza e all’amore di chi coltiva la terra in Liguria.

Pino Petruzzelli, attore, scrittore, narratore, regista, così racconta la genesi del suo spettacolo: «È la storia di Dionigi, il vignaiolo che ha saputo dare concretezza al sogno e, attraverso le sue continue lotte, crea un’eccellenza in quella “Scarsa lingua di terra che orla il mare” che è la Liguria. Un sogno in cui passato e presente, tradizione e modernità si fondono in un vino da premiare… Dionigi è riuscito a strappare a questa “avara terra” la sopravvivenza con tenacia e maestria: per questo una giuria ha deciso di premiarlo. E quando sta per ritirare il premio, ripercorre le tappe della sua vita».

Lo spettacolo dunque svela sino a che punto dietro ogni vino ci sia la civiltà che l’ha prodotto, il lavoro, la natura, i racconti e i ricordi.

Da sempre il teatro di Petruzzelli affronta importanti questioni sociali, investigando la realtà, confrontandosi con i diretti interessati: Io sono il mio lavoro è frutto di due anni di interviste fatte ai vignaioli liguri, ora raccolte in un prezioso volume (Pentagora editore). È uno spettacolo sul valore etico del lavoro: un’etica da tramandare alle future generazioni. Come la più preziosa delle eredità.