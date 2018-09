L'interpretazione del paesaggio: incontro con la fotografa Caterina Bruzzone

Il relatore di questo incontro è Caterina Bruzzone. Fotografa professionista dal 1997 inizia ad interessarsi alla fotografia fin da bambina, ma la passione esplode negli anni '90.

Dopo aver seguito alcuni corsi e collaborato attivamente con studi fotografici, passa alla fotografia professionale, collabora con agenzie fotografiche nei settori di Travel, Ritratto e Cerimonia, Architettura, Paesaggio.

Dedica molto tempo alla sua terra, esplora le coste Liguri per coglierne gli scorci meno conosciuti, ricerca le migliori condizioni meteo e di luce per esaltarne la bellezza, spesso in chiave drammatica.

Alla Francia, in particolare Provenza, Corsica, Bretagna e Normandia, terre di fantastiche scogliere e pittoreschi fari, ha dedicato uno sguardo acuto e originale, così come alla Costa Atlantica della Spagna e al Portogallo.

Nel Bianco/Nero tende a dare un'interpretazione essenziale, grafica e dai forti contrasti.

Trova la sua massima espressione nella fotografia del paesaggio che sarà oggetto dell'incontro culturale di settembre: un viaggio attraverso i luoghi, cercando di carpirne forme, colori, tipicità e la magia.

È stata la vincitrice del Sony National Award Italia 2018.

