International Tattoo Convention: tre giorni dedicati all'arte dei tatuaggi

Dal 5 al 7 ottobre 2018 si terrà all'RDS Stadium la Genova International Tattoo Convention: tre giorni dedicati all'arte del tatuaggio, con i migliori tatuatori della scena nazionale e internazionale.

La Tattoo Convention è un viaggio di tre giorni dedicato all’arte dell’inchiostro su pelle, che mette in contatto gli appassionati con l’universo dei professionisti di questa disciplina. Da tutta l’Italia e dall’estero i più grandi tatuatori si danno appuntamento per presentare la loro abilità al pubblico, sfidandosi in numerose gare suddivise in categorie. La convention è fatta di incontri, performance, interventi di ospiti legati al mondo del tatuaggio, ma soprattutto racconta la grande arte del tattoo “in diretta”, con i protagonisti dei diversi stili e tratti. Mattatore, come da tradizione, al microfono della manifestazione Alberto “Pernazza” Argentesi.

Il programma:

VENERDI’

14:00 – Apertura Tattoo Convention

17:00 – Inizio iscrizioni alla gara di tatuaggi (iscrizione gratuita) “BEST OF DAY” (il tatuaggio più bello della giornata eseguito in Convention)

18:00 – Chiusura iscrizioni alla gara di tatuaggi

21:00 – Inizio gara tatuaggi

22:00 – Premiazione gara tatuaggi della giornata

23:00 – Chiusura prima giornata della Convention

SABATO

12:00 – Apertura Tattoo Convention

16:00 – Inizio iscrizioni alle gare di tatuaggi (iscrizione gratuita): tradizionale (Old School), a tema anni '80 e dintorni, altri stili small, figurativo, best artist, best of day.

17:00 – Chiusura iscrizioni alle gare di tatuaggi 20:00 – Inizio gare tatuaggi

22:00 – Premiazione gare tatuaggi della giornata 23:00 – Chiusura seconda giornata della Convention

DOMENICA

12:00 – Apertura Tattoo Convention

16:30 – Inizio iscrizioni alle gare di tatuaggi (iscrizione gratuita): altri stili big, crazy tattoo, realistico, cartoon, best of day e best of show

17:30 – Chiusura iscrizioni alle gare di tatuaggi

18:30 – Inizio gare tatuaggi

20:00 – Premiazione gare tatuaggi della giornata

21:00 – Chiusura della Tattoo Convention

Orari: venerdì 14:00-23:00, sabato 12:00-23:00 e domenica 12:00-21:00