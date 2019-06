International dance festival & Competition around the world 2019

IDFC "Around the World" 2019 è l'evento alla sua seconda edizione e rappresenta l'unione di diverse tendenze creative in uno spazio artistico, dove i partecipanti dimostrano le loro abilità agli spettatori, condividono le loro esperienze e conoscenze l'uno con l'altro. Masterclass , Spettacoli di danze folk e arte circense aperti al pubblico gratuitamente. Concorso di Danza e al termine Gran Gala con guest internazionali di balletto e danza.

Gli obiettivi del Festival:

- Rafforzamento delle relazioni internazionali e cooperazione attraverso l'arte e la creatività contemporanea, condivisione dei risultati creativi e dell'esperienza dei partecipanti, creazione di contatti creativi tra i team e i loro leader, innalzamento del loro livello professionale nel processo di comunicazione e scambio di esperienze;

- Conservazione, sviluppo e propaganda delle tradizioni culturali nazionali di diversi popoli del mondo.

Presentazione di un Festival internazionale delle Arti così ampio, che unisce le più diverse sfere della creatività in uno spazio artistico, non è casuale. Vogliamo ed è molto importante per noi che il nostro Festival non sia solo un grande evento culturale di Genova (Italia), ma è anche la prima vera piattaforma interattiva per dimostrare i talenti dei nostri partecipanti.

Il Festival contribuirà allo sviluppo della cultura e dell'arte in generale, offrirà l'opportunità di realizzare bisogni creativi per diverse fasce d'età, rafforzare i legami creativi e lo scambio culturale di esperienze tra i partecipanti in Italia e in tutto il mondo.

Programma:

28 giugno – Villa Durazzo Bombrini – ore 19.30 Apertura Festival – Spettacolo - Aperto al pubblico fino a esaurimento posti

29 giugno – Piazza dei Micone – ore 19.30 Apertura Festival – Spettacolo - Aperto al pubblico con 200 posti a sedere

30 giugno – Teatro Nazionale Modena - ore 19.00 – 19.30 Concorso di Danza – ore 21.00 – 23.00 Gran Gala con guest internazionali di balletto e danza folk e i vincitori di primi premi al Concorso – ingresso con prenotazione 6€.

Per info e prenotazioni: aroundtheworld.italia@gmail.com o 335.8153396 (whatsApp)