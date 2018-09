Salone Nautico, a Palazzo Ducale la mostra collettiva "Intelligenze marine"

In occasione del 58esimo Salone Nautico di Genova, ART Commission in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, nell’ambito di Genovainblu il Salone in città, presenta la mostra collettiva "Intelligenze marine".

La mostra curata da Virginia Monteverde vedrà l’esposizione delle opere di: Gabriele Buratti, Gregorio Giannotta, Giuseppe La Spada, Alessandra Politi Pagnoni. Diverse le tecniche utilizzate dagli artisti che attraverso la propria arte indagano le bellezze del mare e dei suoi abitanti. Il messaggio comune è: vivere il mare rispettando le sue regole.

La mostra allestita a Palazzo Ducale presso Ducale Spazio Aperto, sarà visitabile fino al 25 settembre nei seguenti orari: 11.00-13.00 15.00-19.00

Info:artcommissionevents@gmail.com