"L'intelligenza emotiva": psicoaperitivo con l'esperta Nadia Zucchi

Martedì 27 novembre 2018 - per il ciclo "Le conversazioni del martedì" - si terrà un incontro con aperitivo insieme alla psicoterapeuta Nadia Zucchi. L'evento sarà focalizzato sull'intelligenza emotiva, capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, di gestirle e interagire in modo costruttivo. Le abilità emotive e relazionali si apprendono come le abilità cognitive. Ci sono training ed esercizi specifici. Ma si comincia dalle curiosità e dalle domande.

Appuntamento alle ore 18 presso il librocaffè "La Passeggiata" in piazza di Santa Croce. Costo incontro e aperitivo: 15 euro.

Prenotazione necessaria mandando un messaggio su Whatsapp al 328.4614184.

