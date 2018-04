"Inseguendo le nuvole", mostra di fotografia

Raramente la missione artistica di un fotografo è stata dichiarata più esplicitamente: appagato dalla bellezza dell’arte, “…ho trovato nelle mie foto il modo per cercare di trasmetterla, cogliendola nei colori e nelle forme che potessero consentirmelo”. Così il fotografo Necati enuncia le linee guida della sua ricerca artistica. Ne consegue, come asse portante della poetica iconografica dell’artista, una volontà diametralmente opposta a quella documentativa, lo scatto non perpetua la memoria di un istante, ma l’emozione e la bellezza che emana da essi. Obiettivo raggiunto, se si considera la capacità di traslitterare nella fotografia un forte pittoricismo; comunemente, si apprezzano dipinti talmente realistici da sembrare foto, viceversa, in questo caso, le opere restituiscono tale profondità e lirismo da sembrare dipinte, perché di una perfezione quasi artificiale.

Da questo presupposto, deriva la scelta di indagare principalmente come equivalenti espressioni di bellezza la dicotomia uomo-natura: il primo nelle geometrie razionali del paesaggio, nelle linee delle architetture e degli interni, la seconda nelle infinite sfumature del cielo. L'uso personale del colore, reale e astratto nello stesso tempo, unito ad una suggestiva interpretazione del paesaggio, rende ogni immagine pura emozione estatica. La semplicità dell’impianto compositivo riesce a catturare l’essenza spirituale dei luoghi.

Il cielo offre la tavolozza di colori più estesa in natura ed è sintesi per eccellenza di bellezza, sia estetica, sia perché metaforicamente rappresenta elevazione spirituale.

Tra le sue nuvole, l’unico riferimento spaziale è l’immensità; allo spettatore, privato di qualunque ancoraggio, non rimane che abbandonarsi alla contemplazione della trascendenza scaturita da questa materia luminosa.

Grazie alla linearità e pulizia dell’immagine che ricordano Franco Fontana, la fotografia di NECATI rivela la complessa bellezza della vita, con particolare attenzione nel cogliere quegli elementi che servono alla "contemplazione" come osservazione intensa, perché, come diceva Giacomelli, “occorre nascondere nell'evidenza la verità”.