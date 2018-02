"L'inquilina del piano di sopra": Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero al Politeama

Il 16 e 17 febbraio, alle ore 21, al Politeama Genovese va in scena "L'inquilina del piano di sopra" con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero.

Una favola sul dramma della solitudine con un lieto fine sospirato, una commedia che mette il buon umore e fa amare la vita, proprio perché ridicolizza il dramma che ognuno di noi ha in sé. Due personaggi in crisi esistenziale - una single in cerca di riscatto amoroso e un single scorbutico ed egocentrico - che al giro di boa degli “anta” fanno i conti con il loro passato e si interrogano sulle aspettative del futuro. Un incontro/scontro fatto di dialoghi brillanti, situazioni paradossali e tante risate.