"L'infinita curiosità": il viaggio nell'universo in mostra al Museo di Storia Naturale

Dal 6 novembre 2018 al 6 gennaio 2019 il Museo di Storia Naturale Giacomo Doria ospita "L'infinita curiosità", mostra che racconta il viaggio nell'universo in compagnia di Tullio Regge.

Si tratta di un vero e proprio viaggio dall'immensamente grande all'estremamente piccolo e ritorno, attraverso i temi più affascinanti della fisica contemporanea: dalla relatività alla teoria quantistica, dalla struttura della materia alla cosmologia, passando per le particelle elementari.

Il tutto, in compagnia di una guida di eccezione come Tullio Regge, uno dei più grandi scienziati della seconda metà del '900, autore di importanti scoperte in tutti i campi della fisica e appassionato divulgatore. La sua infinita curiosità è il tema conduttore della mostra, che porterà a esplorare aspetti suggestivi della ricerca attuale, offrendo anche l'opportunità di riflettere sul ruolo pubblico degli uomini di scienza.

La mostra si può visitare con il biglietto del museo, da martedì a domenica dalle 10 alle 18. Lunedì chiuso (così come il 25 dicembre e il 1 gennaio)