"Inequilibrio tour": i Punkreas in concerto al Crazy Bull

Venerdì 13 aprile 2018 al Crazy Bull (Via E. Degola 4 – Genova Sampierdarena) per la rassegna musicale BangArang! alle ore 21.30 saranno di scena i Punkreas, storico gruppo punk italiano che ha deciso di festeggiare i trent'anni di carriera con un nuovo progetto costituito da due EP. Il primo, intitolato "Inequilibrio", è appena uscito, l'altro sarà pubblicato entro fine anno. I brani del disco sono il riflesso di un percorso a tappe pieno di energia che va a toccare temi di attualità come i dibattito sullo Ius Soli ma anche l'importanza per le nuove generazioni di mantenere viva la memoria del passato.

Opening act affidato a Wrong Side e DDC Dipende Dal Contesto, apertura porte ore 20:00.

I biglietti, al costo di 13 € più diritti di prevendita sono acquistabili al GOA Box di Piazza Pollaiuoli 66 R.