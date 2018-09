Indoor Cycling: 200 bike al Porto Antico per solidarietà

Sabato 29 settembre in piazza delle Feste, al Porto Antico, saranno posizionate 200 bike per un grande evento di Indoor Cycling per divertirsi insieme a tempo di musica per una buona causa, dalle 14 alle 20.

Il ricavato dell'evento andrà al Centro Antiviolenza UDI per la realizzazione della campagna di sensibilizzazione "È ora di scendere".

L'evento è organizzato in collaborazione con il Coordinamento Regionale di ICYFF e con il patrocinio del Comune di Genova e di Regione Liguria.