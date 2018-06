Zerocalcare incontra i fan alla Feltrinelli

Venerdì 15 giugno 2018 dalle ore 15, alla Feltrinelli di Genova, il fumettista Zerocalcare, al secolo Michele Rech, presenta Macerie prime - sei mesi dopo (Bao Publishing), disponibile anche con copertina variant in esclusiva per la Feltrinelli.

Orari

Alle 15 l'artista inizierà a disegnare, mentre alle 18 verrà presentato il libro con Michele Foschini e, a seguire, seconda sessione di dediche.

Le regole del firmacopie

Dalle ore 9.00 distribuzione biglietti numerati per avere accesso al firmacopie.

I numeri da 1 a 200 saranno per dediche normali, con richieste "ragionevoli" (meno personaggi si chiedono e meglio è); i numeri da 201 in avanti saranno per le dediche veloci, che danno diritto comunque a un disegno, ma tra i soggetti classici (Zerocalcare da adulto, adolescente o bambino, la madre, l’armadillo, Secco, Cinghiale, la combattente curda e altri classici).