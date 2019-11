Il superdisabile: analisi di uno stereotipo diffuso

Dalle cronache giornalistiche alle trasmissioni televisive, dal cinema allo sport, sempre più persone affette da disabilità divengono protagonisti pubblici, e molti cosiddetti "supercrip" - traducibile in italiano come "superdisabili" - sono diventati modelli di notorietà planetaria, ispirando autostima, fiducia e proattività in chi vive condizioni di invalidità o menomazione.

Un’importante evoluzione rispetto alla condizione di isolamento e pietismo - quando non di vergogna - che spesso hanno connotato il disabile in passato.

L’incontro, promosso da Consiglio nazionale delle ricerche e Regione Liguria nell'ambito della manifestazione 'Orientamenti', affronta questi temi alla presenza di atleti paralimpici, rappresentanti istituzionali e studiosi, partendo da un’analisi del “diverso” nella storia e nell’immaginario per arrivare ai progressi resi possibili dalla ricerca, che hanno sensibilmente migliorato la qualità della vita dei disabili, senza dimenticare la realtà quotidiana e lontana dai riflettori di chi vive tali condizioni e quella dei caregiver, le difficoltà, i costi e i carichi che la appesantiscono. Ingresso libero. Evento valido per la formazione continua docenti (registrazione sulla piattaforma S.O.F.I.A. del Miur).