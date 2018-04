Come nasce un racconto? Incontro con la scrittrice Sara Rattaro

Come nasce un racconto? La ricetta è semplice. Prendere un grande foglio bianco, mettere un’abbondante dose di fantasia, una manciata di immaginazione e un pizzico di originalità. Mischiare tutti gli ingredienti con un penna, farli macerare nella vostra mente per circa due ore.

Come costruire una trama, dare vita a un personaggio e creare il dialogo perfetto? Lo si scoprirà insieme alla scrittrice Sara Rattaro. Attraverso la guida di Sara si potranno imparare a utilizzare tutte e cinque i sensi per trasportare i lettori in un viaggio incredibile.

Colazione inclusa, offerta da Helpcode.

La partecipazione prevede una donazione minima suggerita di 35€. Massimo 35 partecipanti. Iscrizione obbligatoria su bit.ly/HelpcodeScritturaCreativa

Sara Rattaro è al fianco di Helpcode nel promuovere i diritti dei bambini. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto ai progetti Helpcode a sostegno di bambine e bambine in Italia e nel mondo.

Agenda:

09h30 – 10h00 Registrazione e colazione offerta da Helpcode

10h00 – 13h30

- Come si costruisce una trama;

- Dare vita ad un personaggio complesso;

- Il dialogo perfetto;

- I cinque sensi;

- L’importanza delle parole giuste e dei dettagli.