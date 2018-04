"Città di Mare": incontro con Renzo Piano a Palazzo Ducale

Il celebre architetto Renzo Piano abbandonando la sua proverbiale e ligure riservatezza, sarà al Ducale per raccontarsi e raccontare il suo rapporto con il mare e la città natia, in colloquio con Maurizio Maggiani.

Mercoledì 2 maggio, per il ciclo Città di Mare, curato da Claudio Magris e Margherita Rubino, alle ore 17.45 nel Salone del Maggior Consiglio, vedremo e sentiremo dalle parole di Piano come sia e sia stato importante nel percorso della sua vita anche professionale l’origine genovese.

Piano è ”un genovese di Parigi” come ha scritto il giornalista Enrico Arosio e il mare di Genova, come ha dichiarato più volte, è un qualcosa difficile da raccontare, così ricco di suggestioni che ti restano sotto la pelle, qualcosa di magico per luce, suoni e odori, che mi hanno sempre suscitato grandi emozioni e accompagnato per tutta la vita.

Per Genova e Palazzo Ducale, questo colloquio pubblico, costituisce un vera e unica occasione per ritrovare attraverso le parole di uno dei suoi concittadini, celebrato come uno tra i più importanti architetti internazionali, l’orgoglio di un’ appartenenza, magari sopita, ma mai scordata.