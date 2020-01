Il viaggio delle orche di Pra': in un incontro cronistoria e retroscena dell'evento naturalistico dell'anno

Hanno incantato i cittadini di Genova (e non solo) per più di 15 giorni, tenendoli con il naso incollato agli smartphone per controllare gli spostamenti o per immortalarle dalla spiaggia o dalla barca, tra brutte notizie - come quella della morte del piccolo - e scoperte come quella delle origini islandesi: sono le orche avvistate al largo di Pra' a dicembre, un fenomeno a dir poco eccezionale che ha fatto il giro di tutti i quotidiani del mondo. Come è stato possibile? Gli animali si sono disorientati e persi mentre seguivano la rotta? C'entrano i cambiamenti climatici nel viaggio di questi cetacei, avvistati ancora verso fine anno nello stretto di Messina?

Sabato 11 gennaio alle ore 21 presso la biblioteca comunale di Busalla si parlerà del viaggio delle orche di Pra', tra cronistoria e retroscena dell'evento naturalistico dell'anno.

Incontro promosso da Comune di Busalla, Pro Loco Busalla e Zampe Libere.