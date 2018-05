Helpcode: incontro con Natalina Isella, da 40 anni in Congo

Natalina vive in Congo dal 1976. Nel 2001 ha creato il centro Ek’abana per ospitare bambine e ragazze svantaggiate, in molti casi vittime di violenza fisica e psicologica. In questi anni sono centinaia le bambine che, grazie a Natalina hanno avuto la forza di superare i traumi subiti.

Dal 2016 Helpcode sostiene il centro Ek’abana e Suor Natalina per offrire riparo e amore e garantire istruzione e cure mediche ai piccoli più vulnerabili.

Nel corso dell'evento sì potrà conoscere questa piccola grande donna che ha vissuto più di metà della sua vita in Africa, al fianco dei più deboli.

Appuntamento giovedì 24 maggio alle ore 18:30.