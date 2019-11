Liliana Segre a Genova per la consegna del premio Primo Levi

Dopo le polemiche dovute all'astensione di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia nel voto in Senato per istituire una commissione contro antisemitismo e odio razziale, Liliana Segre il 24 novembre arriverà a Genova per ritirare il premio Primo Levi.

La senatrice a vita, superstite dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah in Italia, era stata duramente attaccata nei giorni scorsi con messaggi di odio sul web (si stima che le arrivi ogni giorno una media di circa 200 insulti) e anche provenienti da alcuni esponenti politici.

Il 24 novembre, a Palazzo Ducale, il Centro Culturale Primo Levi conferirà proprio a Segre il premio che ogni anno viene consegnato a coloro che, con il proprio impegno morale, spirituale e civile, hanno contribuito alla pace ed alla giustizia per un mondo libero da pregiudizi, razzismo ed intolleranza.

«La consegna del Premio rappresenta ogni anno un momento di grande importanza per la nostra associazione - si legge sul sito del Centro Culturale Primo Levi - e per l'intera città di Genova in quanto il premiato viene chiamato a rendere un discorso pubblico alla città in una cerimonia alla quale hanno sempre partecipano alte autorità nazionali e cittadine, oltre a personalità chiamate a testimoniare l'opera del premiato».

Tutti i premiati

Ecco chi ha ricevuto il premio prima di Liliana Segre:

- 1992: Elie Wiesel

- 1993: Willy Brandt

- 1994: Hans Jorghen Holst

- 1995: Jaques Delors

- 1996: Lea Rabin

- 1997: Medecins sans Frontières

- 1998: Shimon Peres

- 1999: Carlo Azeglio Ciampi

- 2000: Carla Del Ponte

- 2001: Steven Spielberg

- 2002: Nadine Gordimer

- 2004: Andrea Riccardi

- 2008: Amos Oz

- 2010: Simone Weil

- 2011: Andrzej Wajda

- 2012: Agnes Heller

- 2013: Jakob Finci

- 2014: Denis Mukwege

- 2015: Guido Calabresi

- 2016: Sebastião Salgado

- 2017: David Grosman

- 2018: Adam Michnik