Incontro sul futuro di Sampierdarena

Venerdì 23 marzo 2018 dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso nell'auditorium del Centro Civico Buranello di Sampierdarena si terrà un'incontro pubblico sul tema: " Le nostre richieste per migliorare la vivibilità della delegazione". Il Comitato Lungomare Canepa di Sampierdarena scrive sulla locandina dell'incontro "Sampierdarena vuole vivere". Silvia Gradella, presidente del Comitato Lungomare Canepa, ha detto: "Il Comitato Lungomare Canepa per ora si sta prefiggendo di portare a compimento la variante in corso d'opera dell'opera di ampliamento Lungomare Canepa. Il problema è molto serio e richiede tutte le nostre energie, in quanto i lavori sono in corso e hanno subito dall' 8 gennaio una forte accelerata.

Gli altri temi da lei citati sono di nostro interesse e finita l'emergenza lungomare Canepa prenderemo posizioni ferme e decise per difendere la cittadinanza da altri problemi ambientali ed urbanistici. Mi ha chiesto oggi cosa significa lo slogan Sampierdarena vuole vivere. Semplicemente questo. Il nostro quartiere subisce da tempo scelte volte a tutelare interessi economici di ampio respiro ma non si è più considerato l'interesse legittimo della popolazione e la tutela della salute pubblica. Tutti i progetti non tengono conto dell'abitato e dei commercianti. Non vogliamo un ritorno al passato, siamo per il progresso e le migliorie ma è necessario che le istituzioni ascoltino i cittadini prima di prendere decisioni irreversibili, tali da degradare ancora di più un quartiere quasi al collasso. Non meno di 15 anni fa Sampierdarena era un quartiere florido, ricco di attività commerciali con i migliori licei. Vogliamo che torni a splendere e che non si creino ulteriori zone ghetto. Vogliamo integrare in modo armonico le diverse etnie senza esserne sopraffatti. Vogliamo che il nostro centro storico possa esercitare le proprie attività commerciali senza essere schiacciati e annientati da centri commerciali. Questi in sintesi i nostri propositi".

