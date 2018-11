Centro storico, sculture e arte contro la mafia

Mercoledì 14 novembre alle ore 17, nel chiostro di Santa Fede in via delle Fontane 2, si terrà un incontro con la scultrice Elena Cavallo.

Sarà l'occasione per illustrare - attraverso modelli in scala - le opere che verranno installate in piazza Vittime di Tutte le Mafie, dono dell'artista al Comune di Genova. Due gli obiettivi che passano, dunque, attraverso l'arte, con questa iniziativa organizzata dal Municipio Centro Est: riqualificare una zona degradata del centro storico attraverso percorsi culturali, e lanciare un chiaro messaggio contro la mafia.

A seguire, lettura di brani tratti da opere letterarie sull'argomento "mafie".

Sarà presente l'assessore Barbara Grosso.