Incontro divulgativo su "Anfibi e rettili in Liguria" a cura dell'associazione Sos Animali Sevatici ed Esotici

Venerdì 22 novembre ore 18 presso la sede dI Cstcs Consultorio di via Ippolito d'Aste 7 un nuovo appuntamento a cura dell'Associazioni Sos Animali Selvatici ed Esotici.

L'argomento è "Anfibi e Rettili in Liguria".

La Liguria è una delle regioni europee con la maggior biodiversità di anfibi e rettili. Tritoni, salamandre, rane sauri e serpenti popolano le nostre montagne con specie spesso differenti nelle due riviere. Per conoscere meglio questi animali e sapere cosa fare quando se ne incontrano in difficoltà, si può incontrare il biologo e naturalista Riccardo Jesu nel nuovo incontro culturale dell'Associazione no profit SOS Animali Selvatici ed Esotici.

La serata divulgativa ad ingresso libero è ospitata dal Consultorio CSTCS e si terrà il 22 novembre alle 18 in via Ippolito d' Aste 7.