Cannabis for Future: l'incontro (con aperitivo) a Genova

Il Team della Liguria di Cannabis for Future vuole sensibilizzare e informare sul tema dell'utilizzo della cannabis in tutti gli ambiti.

Inizia così il primo di un ciclo di eventi informativi parlando degli usi della cannabis in campo medico sia veterinario che umano.

Per gli usi della cannabis in campo alimentare verrà preparata una tisana alla canapa e un drink creato per l'occasione. E tante sfizioserie con farina e semi di canapa.

È un incontro aperto a tutti.

Programma:

Ore 18 Presentazione Progetto

Ore 18.15 Intervento Medico Veterinario Elena Battaglia Cannabis e QuattroZampe

Ore 18.45 Presentazione associazione del territorio

Ore 19 Intervento Medico a cura del dottor Simone Fagherazzi

Ore 19.30 AperiCannabis

Il menu:

Tisana alla cannabis offerta a tutti i partecipanti. Drink con sciroppo di Infiorescenze di cannabis confezionato dall'Azienda Agricola di Borghetto (Savona).

Focaccia con farina di canapa offerta da Antica Focacceria Vecchia Genova di Busalla.

Primo guarnito da semi decorticati offerti da Dr Bugs.

Pizza e frisceu con farina di canapa prodotti dalla cucina dei Luzzati

Si potrà anche testare la Bio Cosmesi alla Cannabis con CBD di KanaFlora.

