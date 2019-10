Animali selvatici ed esotici: primo soccorso. L'incontro

Cosa fai se trovi un animale selvatico per strada ferito o malato? A questa domanda risponderà Marco Campolo (Vicepresidente della Società Italiana Veterinari Animali Selvatici e da Zoo) nell’incontro culturale dal titolo “Animali Selvatici ed Esotici: Primo Soccorso”.

L’esperto fornirà tutte le informazioni, utili indicazioni e contatti per aiutare gli animali incontrati in pericolo.

Questo incontro culturale è organizzato dall’Associazione no profit SOS Animali Selvatici ed esotici, che, visto il successo della precedente stagione, ripropone colloqui con il cittadino ad ingresso libero presso la sede del CSTCS “Centro Studi Terapia della Coppia e del Singolo” in via Ippolito d’ Aste 7 venerdì 18 ottobre alle ore 18:00