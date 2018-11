Val Bisagno, incontro sulla Sindrome da Deficit dell'Attenzione

Conoscenza di base della sindrome, come le famiglie possono riconoscerla.

Come influisce sulla vita quotidiana, il punto di vista dei genitori, i passi che le famiglie possono compiere.

Si parlerà di tutto questo nell'incontro "Cos'è l'ADHD", per scoprire la sindrome da deficit dell'attenzione (con o senza iperattività): appuntamento il 30 novembre alle ore 17,30 presso il Circolo Aics Alessandro Floris, in via Marassi 3.

Sarà un momento per accogliere domande, richieste o dubbi dei partecipanti.

Evento gratuito, con il patrocinio del Municipio Bassa Val Bisagno.

Gallery