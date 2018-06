"Incontriamoci in giardino": anche Genova aderisce all'iniziativa nazionale

L'associazione Parchi e Giardini d'Italia organizza per il weekend del 2 e 3 giugno 2018 l'iniziativa nazionale "Incontriamoci in giardino".

Da secoli l’Italia viene definita "Giardino d’Europa" per la bellezza dei suoi paesaggi costellati di dimore, castelli, giardini. I nostri giardini costituiscono il trait d’union tra architettura e paesaggio, tra natura e cultura, tra patrimonio monumentale e vocazioni produttive. Il 2 e 3 giugno, giardini selezionati su tutto il territorio nazionale apriranno le loro porte al pubblico per raccontare la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica di questo straordinario patrimonio.

Parchi e giardini aderenti a Genova:

Villa Durazzo Pallavicini

Via Ignazio Pallavicini, 13, 16155 Genova, Genova GE, Italia

Il Parco Nascosto - Alla scoperta di un itinerario filosofico-esoterico-massonico

2 e 3 Giugno, dalle ore 9,30 alle 19,00, ultimo ingresso ore 17,00

Ingresso: I costi d'ingresso restano quelli soliti: 10€ intero, 8€ ridotto (residenti, over 65, 18-26 anni), 5€ bambini 7/18 anni, gratuito (0/6 anni, disabili). Sconto audioguide 50% dalle ore 9,30 alle 17,00.

Giardino di Villa del Principe

Piazza del Principe, 4, 16126 Genova, GE, Italia

Visita guidata speciale al giardino rinascimentale

2 e 3 Giugno; apertura del giardino: dalle 10:00 alle 18:00, visita guidata alle 15:00.

Ingresso: 7€

Giardino Segreto e Ex Orto di Palazzo Nicolosio Lomellino

Via Garibaldi, 7, 16124 Genova, Genova GE, Italia

Un Giardino Segreto di un Palazzo dei Rolli (Patrimonio Unesco)

2 e 3 Giugno, dalle 11:00 alle 19:00

Ingresso: € 8,00 intero scontato per la manifestazione € 7 ridotto (scuole, insegnanti e gruppi)

Giardino Pensile di Palazzo Reale di Genova

Museo di Palazzo Reale di Genova, via Balbi 10, 16126, Genova

Spontaneità nel piatto

3 Giugno, dalle 13:30 alle 19:00

Ingresso al giardino: 1€ o compreso nel biglietto di ingresso al museo

Giardino Segreto e Ex Orto di Palazzo Nicolosio Lomellino

Via Garibaldi, 7, 16124 Genova, Genova GE, Italia

Un Giardino Segreto di un Palazzo dei Rolli (Patrimonio Unesco)

2 e 3 Giugno, dalle 11:00 alle 19:00

Ingresso: € 8,00 intero scontato per la manifestazione € 7 ridotto (scuole, insegnanti e gruppi)