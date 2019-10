DigitalMeet 2019: Nuove frontiere del digitale nelle aree di crisi umanitaria

Com’è cambiato il mondo della cooperazione e dell’aiuto umanitario grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie? Quali implicazioni, rischi o opportunità presenta la rivoluzione digitale per questo settore? Di questo si parlerà al dibattito nella tappa genovese del DigitalMeet 2019, il primo festival del digitale italiano, in programma venerdì 25 ottobre presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova.

Valeria Fabbroni, Direttore programmi di Helpcode Italia, ONG con sede a Genova, racconterà come Helpcode ha introdotto l’utilizzo di tecnologie digitali e sistemi innovativi per migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’impatto dei propri interventi.

Tra le tecnologie utilizzate oggi nel mondo dell’aiuto umanitario compaiono: tecnologie di cash-transfer con cripto valute e sistemi di monitoraggio e management da remoto in aree inaccessibili per l’uomo per motivi di sicurezza. Un esempio di questo è un’applicazione chiamata GINA per la geo-localizzazione dello staff e il reporting in tempo reale; l’utilizzo di immagini satellitari in aree non accessibili per gli assessment a seguito di disastri naturali o aree di conflitto.

Ad animare il dibattito, Pierfrancesco Curzi, Giornalista del Fatto Quotidiano ed esperto di contesti di crisi umanitaria, il professore di Scienze Politiche Frabrizio Coticchia e Andrea Ghianda a rappresentare il Digital Meet in Liguria.

Intervengono:

- Prof. Fabrizio Coticchia, Professore presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova

- Andrea Ghianda, U-MAN Consulting e Delegato Comitato Regionale Fondazione Comunica

- Valeria Fabbroni, Direttore Programmi per Helpcode

- Pierfrancesco Curzi, Giornalista Il Fatto Quotidiano

L’evento è organizzato dal Comitato Regionale della Fondazione Comunica in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova, che ospita l’evento.

L’accesso è libero e aperto a studenti, aziende, ricercatori, enti pubblici e personale di Associazioni e ONG.