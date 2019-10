"1999-2019 crescere con i libri: venti anni di nati per leggere" con Dario Apicella, Donatella Curletto e Caterina Pozzo

Al cosultorio CSTCS Centro Studi Terapia della Coppia e del Singolo proseguono gli incontri del venerdì per il ciclo "Va Pensiero: libri, musica, immagini e un pò di psicoanalisi".

Venerdì 25 novembre alle ore 21 si terrà "1999-2019 Crescere con i libri: venti anni di Nati per Leggere" con Dario Apicella, Donatella Curletto, Caterina Pozzo.

Dal 1999, Nati per Leggere ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali che coinvolgono più di 2000 comuni italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato.

Durante la serata leggerà Dario Apicella.

Dario Apicella è membro del coordinamento di NPL, formatore, attore e storyteller, scrittore, Donatella Curletto è formatrice, membro del corrdinamento NPL e infine Caterina Pozzo è formatrice, membro del coordinamento NPL.

Introduce e dialoga con gli ospiti la dr. Elisa Canepa, Psicoterapeuta CSTCS.

Ingresso libero.

