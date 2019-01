"Sii il cambiamento che vorresti": incontri di filosofia attiva

“Sii il cambiamento che vorresti vedere nel mondo" si svolgerà presso la sede dell'associazione Acropoli in corso Torino, giovedì 24 e 31 gennaio, alle 18,30.

Questi due appuntamenti a ingresso gratuito fanno parte degli incontri di "Filosofia attiva" sponsorizzati dall'associazione. Si tratta di una serie di eventi per avvicinarsi alla filosofia in modo semplice e pratico, con un linguaggio semplice e adatto a tutti.

Per prendere la vita “con filosofia”, con la giusta filosofia, bisogna conoscerla, capirla e poi applicarla.

La filosofia per conoscersi meglio, come strumento per migliorarsi.

