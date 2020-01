DataScienceSeed, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per il bene sociale

Con il nuovo anno riprendono gli incontri di DataScienceSeed, gruppo indipendente e no-profit di appassionati di Data Science e Intelligenza Artificale, parte dell’Italian Association For Machine Learning. L’undicesima edizione avrà luogo Giovedi 23 Gennaio, presso Digital Tree Innovation Habitat, in Viale Cembrano, 2 a Genova Sturla, dalle ore 18:00 alle 20:30.

L’evento vedrà ospite Gabriele Graffieti, Head of AI research di AI for People (https://www.aiforpeople.org/), un’associazione che ha come obiettivo quello di capire e promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale per il bene sociale, con un intervento su obiettivi, rischi e contromisure nell’era dell’Intelligenza Artificiale.

L’intelligenza artificiale (AI) ha avuto nell’ultimo decennio uno sviluppo ed un successo tale da trasformare in maniera definitiva la società in cui viviamo, rendendoci profondamente legati ad essa ed ai suoi servizi. Ma chi controlla l’intelligenza artificiale? Quali sono i rischi associati ad essa? Come possono intervenire le istituzioni per evitare che pochi individui controllino una tecnologia così fondamentale? In questo talk verranno esplorati i maggiori rischi tecnologici, etici e sociali associati ad uno scorretto sviluppo dell’AI, e saranno esplorate alcune contromisure per ridurli o evitarli.

A seguire Andrea de Felici, geologo e geomatico presso l’ufficio dei servizi informativi territoriali ed ambientali di Regione Liguria (SITAR), presenterà uno studio per l’estrazione di informazioni di interesse territoriale ed ambientale e l’aggiornamento cartografico da immagini satellitari disponibili gratuitamente.

Avvalendosi di questi dati, l’ufficio cartografico di Regione Liguria (SITAR) sta sperimentando una serie di procedure per estrarre dalle immagini telerilevate informazioni di grande interesse territoriale ed ambientale, quali aree incendiate, variazioni di biomassa vegetale, evoluzione del tessuto urbanizzato. In questo ambito, lo sfruttamento delle potenzialità dell’AI potrebbe garantire un notevole miglioramento di tali procedure, incrementando sia l’estensione territoriale analizzata, che la frequenza di aggiornamento delle mappe tematiche.

