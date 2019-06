Inchiostro e Marinai: il festival del tatuaggio a Sestri Levante

Dal 14 al 16 giugno 2019 torna a Sestri Levante, al convento dell'Annunziata, la manifestazione "Inchiostro e Marinai", detta anche la tattoo convention dell'Annunziata. Lo slogan di questa edizione è: meno strories più tatuaggi.

In una società dove le informazioni vengono assimilate in pochi secondi e dopo 24 ore scompaiono (le cosiddette stories di instagram) l'organizzazione invita le persone a imprimere sulla pelle qualcosa di indelebile, che un giorno diventerà un ricordo.

Per la seconda edizone tante icone nazionali e internazionali del tatuaggio tradizionale, per citarne alcuni, Hanky Panky da Amsterdam e Gippi Rondinella da Roma.

Come funziona

1. Scegli il tuo tatuatore

Ci sono due modi per tatuarsi:

- Walk in: scegli il tatuatore direttamente durante la convention

- Contatta il tatuatore tramite i suoi canali social e prendi un appuntamento

2. Fatti sporcare d'inchiostro o beviti una birra, ascoltati la musica e divertiti gironzolando tra artisti e bancarelle del nostro mercato.

Orari e line up

Venerdì 14 giugno - opening party con ingresso gratuito

Sabato 15 giugno e domenica 16 giugno da mezzogiorno a mezzanotte con biglietto

Line up artisti - in ordine numerico di Stand:

0. Joe Tartarotti - Gian Mauro Spanu

1. Stizzo - Brigante

2. Bad Bro - Michelle Nowhere

3. Abi_Ab - Sonia Beriotto

4. Capex - Bill Loika - Hanky Panky - Davide Andreoli - Tattoo Rupa

5. Fra Ink'n’Roll Tattoo - Marco Spugna

6. Zuno - Sem Boy - Jonathan Harley

7. Flavio Cannata - Manopola - Nico Lavoratori

8. Pietro Rizzo - Sergio Senatore

9. Fabio Scala - Galvo Boy

10. Nadir Modificazioni corporee - Tamma

11. The tattoo rules - Delia Vico

12. Banano - Giuls

13. Pure Morning

14. Marzio Bellomo - Matty da Kidd

15. Loki - Rob Di Benedetto - Michela Bogliolo

16. Gippi Rondinella

17. Andrea Bassi “il vecchio” - Eleonora Goodheart

18. Sara Hari Onago - Francesco Scontrini - Karma

19. Borga - Lele

20. Eljota Moloch - Hector Caraz - El Sueco - Tupone

21. Grande Festa Tattoo

22. Biggie Boy

23. Cristiano Entics

24. Elisa Swee - il Cane (Tatuaggi del cane)

25. Repentless Tattoo Simone Fallù - Alberto Sagripanti - Marianna Manca

Supplier:

1. One Torino

2. Riffblast

3. Foto Marvellini

4. Family Affair Milano

5. LV "Manifatture per tatuaggerie"

6. Beach Break

7. Must Tattoo Line

8. Calavera Leather

9. Gyotaku Levante

10. Key All

11. Urka by Nicole Cucca

12. Barberia tradizionale

Food Market

1. Azienda Agricola "I Paloffi" - Taverna del Vara

2. Agriturismo il Castagneto

3. Uolli’s BBQ

4. Leoni Training Lab

5. L’Anciua



Sabato sera ore 21

The Uppertones live + Zenaswingers

IeM Non sarà solo una Tattoo Convention, ma molto di più: food festival e mercato Gastronomico con espositori locali, prodotti genuini da consumare seduti o al volo, musica live e dj set, area Dog Friendly, Barbershop Corner.